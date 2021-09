Der zweite Platz könnte Thomas Zawalski auch reichen

Thomas Zawalski ist 63 Jahre alt. Er hat es im Südwesten auf den durchaus aussichtsreichen Platz 25 auf der Landesliste geschafft, hat also auch ohne das Direktmandat im Wahlkreis 284 eine Option, die Region in Berlin zu vertreten. Zawalski wurde in Berlin geboren und lebt in Offenburg. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Nach einem Berufsstart in der sozialen Arbeit gründete er Anfang der 1990er-Jahre ein Unternehmen und machte berufsbegleitend einen internationalen Master of Business Administration (MBA) in Berlin, Chicago und St. Gallen. Zawalski verweist auf Führungserfahrung in mehreren Industrieunternehmen.