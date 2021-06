Tipps vom Jäger: Wie man sich nach einem Wildunfall richtig verhält

Als Nicole Müller zur Frühschicht in ihr Auto steigt, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt. Es ist ein dunkler Morgen im November. Die gebürtige Achernerin fährt nicht zu schnell und vorausschauend, hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch plötzlich kracht es. „Mich überkam sofort die Panik“, berichtet sie.

Ein Reh sprang seitlich von einer Böschung herab und krachte seitlich in Nicole Müllers Wagen. Die Frau hielt sofort an, um nach dem verletzen Tier zu sehen. Auch wenn der Wildunfall bereits Jahre zurückliegt, erinnert sie sich noch klar an jeden Moment. So schnell werde sie diesen Tag wohl nicht mehr vergessen, betont sie.

Im Früh- und Spätjahr sei die Gefahr von Wildwechsel auf den Straßen besonders hoch, sagt Rainer Hempelmann, Kreisjägermeister der Jägervereinigung Kehl-Achern.