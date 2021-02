Die Zahl der Neuinfektionen in der Region sinkt nur langsam und gehört zu den höchsten im ganzen Bundesland. Eine neue, wesentlich ansteckendere Virusmutationen aus Großbritannien hängt wie ein Damoklesschwert über Achern und den umliegenden Gemeinden. Dennoch befinden sich derzeit so wenige Menschen in Quarantäne wie schon seit Monaten nicht mehr.

14 Quarantäne-Pflichtige in Kappelrodeck

Eine noch relativ große Zahl an Personen, die sich absondern müssen, gibt es derzeit in Kappelrodeck. Die Gemeinde verzeichnet 14 Quarantäne-Pflichtige und belegt damit im Verhältnis zur Einwohnerzahl den Spitzenplatz der Region. Anfang des Jahres und am ersten Dezember mussten in der Gemeinde jeweils sogar mehr als 30 Menschen drinnen bleiben.