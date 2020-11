Im Brautsalon Lecher in Großweier waren innerhalb weniger Tage zwei Fernsehteams im Einsatz: Zwei Kandidatinnen aus der Ortenau suchten hier ihr Kleid für „Die schönste Braut“ und „Hochzeit auf den ersten Blick“.

Jetzt ist die Belegschaft sozusagen fernseherprobt: Innerhalb von zwei Wochen waren zwei Kamera-Teams im Brautsalon Lecher im Einsatz, um für zwei verschiedene TV-Formate zu filmen - wie erfolgreich eine der Ortenauer Kandidatinnen mit ihrem Kleid aus Großweier tatsächlich aus der Sendung gegangen ist, zeigt sich am Freitag.

Anfang Juli war die erste E-Mail eingetrudelt, berichtet Inhaberin Miriam Schnell. „Ich dachte zuerst, das sei nur Werbung.“ Dann habe sie der einigermaßen spontanen Anfrage des Senders zugesagt, der daraufhin bereits in der folgenden Woche vorbeikam. Just an diesem Drehtag sei dann die Anfrage des zweiten Senders eingegangen: „Können wir nächste Woche bei Ihnen drehen?“