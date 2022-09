Blick in die Geschichte

Überblick: Was können sich Besucher am Tag des offenen Denkmals in Achern und Umgebung anschauen

Reithalle, Schmiede, Bunker oder Bismarckturm: Besucher können am Wochenende zahlreiche historische Gebäude besichtigen. Welche Orte in Achern, Seebach, Sasbach oder Ottenhöfen am Tag des offenen Denkmals geöffnet sind.