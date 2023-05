Es galt einst als ein wichtiges Standbein für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft: das Rufauto. Doch die Resonanz ist verhalten. Nur Achern und Rheinau bieten ihren Bürgern derzeit im nördlichen Ortenaukreis den Service eines Rufautos. In Lauf und Sasbachwalden gab es das Angebot, es wurde aber wieder eingestellt.

Ein Rufauto kann mit einer festgelegten Mindestvorlaufzeit wie ein Taxi bestellt werden. Es fährt zu festen Zeiten, aber nur dann, wenn gerade kein Bus verkehrt. Es kommt dann ein Taxi, denn Taxiunternehmen übernehmen für Fahrten im Auftrag der Gemeinden.

Dafür bekommen die Gemeinden Zuschüsse vom Ortenaukreis. Ausbezahlt wurden vom Kreis zuletzt 17.400 Euro für das Jahr 2022. Neben Lauf und Sasbachwalden gab es Rufautos noch noch Gengenbach, Ortenberg und Steinach.

Zwischen 25 und 115 Fahrten im Jahr. Sonja Schuchter, Bürgermeisterin Sasbachwalden

Wegen fehlender Nachfrage oder Kündigung durch das Taxiunternehmen wurde der Dienst dort wieder eingestellt, weiß Stefanie Dörfler, Leiterin des Amtes für Straßenverkehr und ÖPNV beim Landratsamt des Ortenaukreises.

Aus einigen Rathäusern kleiner Gemeinde habe sie gehört, dass sie mit ihrem Personal den Aufwand für Organisation, Abrechnung und Abwicklung nicht leisten könnten. Tatsächlich gebe es das Rufauto derzeit nur in Achern, Rheinau und dem Kinzigtal.

Die Stadt Achern bietet ihren Bürgern seit Ende 2014 drei Linien an, auf denen ein Rufauto verkehrt, wenn es angefordert wird. 2022 gab es 1.743 Fahrten mit 2.085 Fahrgästen.

Achern bietet drei Linien an

Das System sorgt für ein stündliches Fahrangebot aus den Ortsteilen in die Kernstadt und zurück. Die Kosten dafür lägen deutlich unter denen eines „starren Stadtbussystems“, teilt die Stadtverwaltung mit. Man wolle das Angebot nicht nur aufrechterhalten, sondern die Zeiten in Zukunft noch erweitern.

Die Stadt Rheinau startete ihr Rufauto zwischen Freistett und Achern im November 2018. Pro Monat werden zwischen 10 und 60 Fahrten angefordert. „50 Prozent der förderfähigen Kosten werden vom Landkreis getragen“, erklärt der stellvertretende Hauptamtsleiter Markus Bogner.

In Lauf gab es das Rufauto etwa ein Jahr lang von März 2019 bis April 2020. Es wurde eingestellt, weil die beauftragte Firma Insolvenz anmeldete. Von Nutzungszahlen „relativ konstant auf niedrigem Niveau“ spricht Bürgermeisterin Bettina Kist. In Sasbachwalden konnte von Juni 2019 bis März 2023 ein Rufauto von den Außenbereichen in die Dorfmitte angefordert werden – bis das beauftragte Taxi-Unternehmen seinen Betrieb eingestellte.

Die Nachfrage sei relativ gering gewesen, so Bürgermeisterin Sonja Schuchter: „zwischen 25 und 115 Fahrten im Jahr.“ Gern hätte sie das Angebot aufrecht erhalten, wenn es einen Anbieter gäbe, der die Dienstleistung erbringen wollte. Es diene einfach der Verbesserung der Mobilität der Bürger.

Für Partygänger eher ungeeignet

In Achern und Rheinau sind die Taxis des Unternehmens Baden Blitz gleichzeitig Rufautos. Das erfordere große logistische Anstrengungen, erklärt Inhaberin Claudia Meder-Thumberger. Das Rufauto sei eines von vielen Standbeinen ihrer Firma. Viele der Nutzer rufen immer wieder an und ließen sich etwa regelmäßig vom Bahnhof abholen und in ihren Wohnort fahren.

50 Prozent der Kosten werden vom Kreis getragen. Markus Bogner, Hauptamtsleiter Rheinau

Die meisten nutzen nach ihrer Erfahrung das Rufauto, um zum Einkaufen oder um zu Arztterminen in die Stadt zu kommen. Für Partygänger sei es nicht geeignet, weil es am Samstagabend gar nicht verkehre.

Nach Stefanie Dörflers Überzeugung liegt die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs in einem Mix aus Linienverkehr und Fahrten auf Abruf. Der „On-Demand-Verkehr“ werde als fester Teil des ÖPNV an Bedeutung gewinnen: „Damit kann man die Herausforderungen des Fahrermangels und begrenzter finanzieller Mittel bestmöglich abfangen und das Angebot an öffentlich zugänglichen Beförderungsleistungen ausweiten.“