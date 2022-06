Unbekannte brechen in Acherner Autohaus ein: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Autohaus in Achern eingebrochen. Die Diebe entwendeten neben Felgen auch Heckspoiler und Starterbatterien.

In einem Autohaus in der Straße „Im Schleif“ in Achern sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag eingebrochen und haben sich an knapp zwei Dutzend Fahrzeugen verschiedener Marken zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Einbrecher dabei überwiegend auf hochwertige Felgensätze abgesehen.

Dazu sind die Täter erst durch einen Zaun auf das Gelände des Autohauses gelangt. Anschließend haben die Autos aufgebrochen, um im Innenraum an die Felgen zu gelangen oder die Wagen wurden aufgebockt und die Felgensätze abmontiert.

Neben den Felgen wurden auch Heckspoiler, Fahrzeugembleme und Starterbatterien entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, setzen sich bitte mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: (0 78 41) 7 06 60 in Verbindung.