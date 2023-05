Unbekannte brechen in Bäckerei in Achern ein

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Achern aufgenommen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Bäckerei am Adlerplatz in Achern eingebrochen. Dabei klauten sie einen Laptop und eine Videokamera, teilte die Polizei mit.

Die Einbrecher hebelten gegen 5 Uhr die Tür der Bäckerei auf, wodurch sie diese beschädigten. Innen durchsuchten sie die gesamte Bäckerei, dabei nahmen sie einen Laptop und eine Kamera an sich. Der genau entstandene Sachschaden ist noch unklar.