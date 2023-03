Unbekannte brechen in Rohbau in Achern ein

Unbekannte Einbrecher sind zwischen Montag und Dienstag in einen Rohbau in Achern eingebrochen. Sie beschmierten Wände und zerstörten Heizgeräte.

Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Dienstag in einen Rohbau in der Boehringer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher eine Baustellentür auf, um in das Innere zu gelangen.

Die Täter beschmierten verschiedene Wände mit Graffiti und warfen zwei Heizgeräte einen Aufzugschacht hinunter. Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.