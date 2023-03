Zwei männliche Täter haben in der Nacht zum Montag die Katalysatoren an zwei Autos in Achern abgetrennt und entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Montag zwei Katalysatoren in der Straße Bannmatten in Achern gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter im Zeitraum zwischen 1 und 2 Uhr die Katalysatoren an zwei Autos maschinell abgetrennt und entwendet.

Die Diebe versuchten auch an einem weiteren Auto den Katalysator zu entfernen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen.