Unbekannte entsorgen Altöl-Kanister unerlaubt am Straßenrand in Achern-Gamshurst

150 Liter Altöl sind am Straßenrand der L 87 in Achern illegal entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die bislang Unbekannten.

Bislang Unbekannte haben an der Landesstraße 87 in Achern rund 150 Liter Altöl illegal entsorgt. Das Öl wurde am Sonntagvormittag am Straßenrand südlich der Abfahrt zum Übungsgelände des Technischen Hilfswerks im Stadtteil Gamshurst entdeckt, teilte die Polizei mit.

Die Abfallstoffe wurden in fünf Kanister gefüllt und diese in graublaue Müllsäcke eingepackt. Bei den Behältnissen lag außerdem ein Sweatshirt mit der Aufschrift „Life is better with Wifi“. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt haben Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet