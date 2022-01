Unbekannte stehlen Geldmappe in Achern

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagnachmittag eine Geldmappe aus einem Ladengeschäft in Achern gestohlen. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu den Dieben.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen die zwei unbekannten Männer am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr eine Geldmappe aus einem Ladengeschäft in der Straße „Zum Klauskirchl“ in Achern. Eine Zeugin wurde durch einen der beiden Täter in ein Gespräch verwickelt, während der andere Mann in einem unbeobachteten Moment eine Mappe mit Bargeld an sich annahm und den Laden verließ.

Der Dieb ist nach Zeugenangaben etwa 1,65 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Er soll ein längliches Gesicht haben und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und eine Mütze oder Kapuze. Der andere Verdächtige soll gebrochen Deutsch gesprochen haben, sei etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr schlank mit einem kantigen Gesicht. Er trug eine hellblaue Jeans, eine dunkle kurze Jacke und eine dunkle Mütze.