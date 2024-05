Unbekannter bricht nachts in eine Schule in Achern ein

Ein Anwohner hat am frühen Donnerstagmorgen einen Unbekannten dabei beobachtet, wie er in eine Schule in Achern eingebrochen ist. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Einbruch in eine Schule in der Hanauer Straße in Achern-Wagshurst ist es in der Nacht auf Donnerstag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr.

Ein Anwohner beobachtete, wie ein Mann mit dunklen Haaren und einer dunklen Mütze in die Schule eingedrungen ist. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Als die Beamten an der Schule eintrafen, war der unbekannte Einbrecher bereits verschwunden.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Achern

Ob aus der Schule etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter (0 78 41) 7 06 60 zu melden.