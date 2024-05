Unbekannter bricht über die Terrassentür in Wohnhaus bei Achern ein

Zu einem Einbruch in ein Haus in der Offenburger Straße in Achern-Önsbach ist es zwischen Sonntag und Mittwoch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentür Zugang zum Haus.

Anschließend durchsuchte der unbekannte Einbrecher das Anwesen. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei weiter.

Die Polizei sucht nach Einbruch in Achern Zeugen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch unter (0 78 41) 7 06 60 in Verbindung zu setzen.