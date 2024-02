Eine unbekannte Person hat das Schloss einer Wohnung in Achern aufgebrochen und die Räume durchsucht. Die Polizei hat noch keine Informationen zu Diebstahlschäden.

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen 7.15 Uhr und Mittwochnachmittag 16.45 Uhr das Schloss einer Wohnungstüre in der Martinstraße in Achern mit einem Werkzeug geöffnet. Die Polizei teilte mit, dass der Einbrecher sich so Zutritt zu der Wohnung verschaffte.

Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Schubladen

Im Inneren durchsuchte er sämtliche Schubladen. Der am Türschloss entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro, zum Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genaueren Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter (0 78 41) 7 06 60 zu melden.