Unbewohnbar: Haus in Achern-Fautenbach brennt ab

In einem Haus in Achern-Fautenbach ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Obwohl das Haus nun unbewohnbar ist, verletzte sich niemand.

In einem Wohnhaus in der Talstraße in Achern-Fautenbach ist am Montag gegen 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Anwohner sich rechtzeitig ins Freie begeben konnten.

Die vor Ort eingesetzten Feuerwehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Polizei vermutet, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Niemand verletzte sich.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache

Es entstand ein Sachschaden von etwa 90.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.