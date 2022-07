Lkw-Fahrer kommt zwischen Achern und Kappelrodeck von Fahrbahn ab und stirbt

Ein Lastwagenfahrer war am heutigen Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Achern-Fautenbach und Kappelrodeck unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam er kurz nach 6 Uhr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und kam letztlich in einem Graben zum Stehen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Ausgerückte Helfer des Rettungsdienstes konnte kurz darauf nur noch den Tod des Mannes feststellen. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob möglicherweise gesundheitliche Gründe zu dem Unfall und zu seinem Tod geführt haben könnten.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.

Auf der L78 ist bis zur Bergung des Lastkraftwagens mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.