Nachdem ein 73-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen in Achern auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einer Autofahrerin kollidiert ist, haben sich die beiden Beteiligten verletzt.

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Hauptstraße in Achern gekommen. Die Polizei teilte mit, dass dabei ein 73-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Auto einer 72-Jährigen kollidierte.

Die beiden Autos prallten anschließend gegen ein Schaufenster und eine Laterne

Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und der Mann schwerer. Im Anschluss prallte der Mann mit seinem Auto gegen ein Geschäft, wobei die Schaufensterscheibe zu Bruch ging. Das Auto der Frau prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Laternenmast.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.