Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Achern-Mösbach

Ein medizinischer Notfall hat am Montagnachmittag einen tödlichen Verkehrsunfall ausgelöst. Eine Fußgängerin wurde dabei von einem Pkw erfasst.

Ein Todesopfer hat am Montag ein Verkehrsunfall in der Renchtalstraße in Mösbach gefordert. Wie die Polizei mitteilte, verlor kurz vor 16.30 Uhr der Fahrer eines Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund dafür war ein medizinischer Notfall.

Der Wagen kam nach links über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg, erfasste dort eine Frau und verletzte sie tödlich. Nach dem Aufprall fuhr das Auto noch einige Meter weiter und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der verletzte Unfallfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt. Im Einsatz waren auch ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber.