Urlaub in der Pandemie: Vor der Reise gibt es in Achern viele Fragen

Viele Menschen im Achern und Umgebung plagt das Fernweh, das wissen die Profis aus den Acherner Reisebüros. Aber Vorsicht sagt die Europäische Verbraucherzentrale in Kehl, es gibt Fallstricke.

Es ist nur eine Momentaufnahme in der Corona-Pandemie, aber sie lässt ein wenig hoffen. Der Inzidenzwert scheint sich so entwickeln, dass wir demnächst vielleicht wieder halbwegs frei reisen dürfen. Die Betonung liegt auf scheint - denn mit dem nächsten Lockdown - wo auch immer - können viele Reisepläne schnell Makulatur werden.

Gegen diese Eventualitäten kann man sich versichern, zum Beispiel mit einem Corona-Zusatzschutz, der, im Falle eines Falles, die kostenfreie Stornierung ermöglicht.

Damit es keine böse Überraschung gibt, sollte jeder genau hinschauen, was den den Policen steht, rät Karolina Wojtal. „Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen zu studieren“, so stellvertretende Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ) in Kehl.