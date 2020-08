Schwarzwald statt Spanien: Zimmer in Sasbachwalden und im Achertal sind gut gebucht

Der Schwarzwald boomt als Feriendestination, das spürt man auch in den Tourist-Infos in Sasbachwalden und im Achertal. Ferienwohnungen und Hotelzimmer sind im Moment gut belegt.

Vermieter und Gastronomen profitieren von Urlaub in Deutschland

Die Familien Wallenwein und Wilke haben es sich im Schatten der Markise gemütlich gemacht. Sie stehen mit ihren Campern für eine gute Woche auf dem Wohnmobilplatz in Sasbachwalden. „Es ist überall schön in Deutschland“, sagt Elisabeth Wallenwein, „wir haben schon vor Corona am liebsten im eigenen Land Ferien gemacht.“

Wir haben hier alles, vor allem die Berge. Dieter Wilke