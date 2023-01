Vandalismus am Bahnhof Achern: Unbekannte beschädigen Lokomotive

Eine abgestellte Zugmaschine ist am vergangenen Wochenende am Bahnhof Achern beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende eine abgestellte Lokomotive am Bahnhof in Achern demoliert. Wie die Polizei mitteilte, bewarfen die Täter die Zugmaschine mit Schottersteinen. Auch die Scheibenwischer seien verbogen worden.

Der genaue Tatzeitraum und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Die Lok wurde über am letzten Wochenende auf einem Abstellgleis deponiert.

Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg in Verbindung zu setzen.