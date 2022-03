Verbot von Klassenfahrten fällt - einige Schüler aus Achern müssen dennoch zu Hause bleiben

Das Verbot von Klassenfahrten wegen der Corona-Pandemie fällt am 20. März. Dennoch werden einige Klassen auf die Fahrten verzichten müssen.

Trotz steigender Inzidenz kommt auf die Schulen in Baden-Württemberg eine große Lockerung der Corona-Regeln zu. Wie Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ankündigt, fällt zum 20. März das Verbot von Klassenfahrten. So haben theoretisch alle Klassen die Möglichkeit, die traditionellen gemeinsamen Reisen anzutreten.

Eine ABB-Umfrage in den Schulen der Region zeigt aber auch, dass das aus verschiedenen Gründen in einigen Fällen nicht mehr gelingen wird.s

„Eine unserer drei zehnten Klassen ist bereits vor dem Verbot im Herbst nach Berlin gefahren. Für die anderen beiden fällt die Tour aus, weil das Zeitfenster einfach zu eng ist“, erklärt Karin Kesselburg, Schulleiterin der Robert-Schuman-Realschule in Achern.

Tagesausflüge sollen Wegfall von Klassenfahrten kompensieren

Der Hintergrund: Aufgrund der Corona-Lage wurden die schriftlichen Prüfungen bis in den Juli geschoben, damit die Schüler mehr Zeit haben, sich vorzubereiten. „Normalerweise sind alle Abschlussklassen Anfang Juli gefahren. Danach blieb noch genug Zeit vor den mündlichen Prüfungen. Das funktioniert so in diesem Jahr nicht“, erklärt Kesselburg. Die Schulleiterin sei deshalb weniger kritisch, wenn es darum gehe, Tagesausflüge zu genehmigen, um den Wegfall der Klassenfahrten zumindest ein bisschen zu kompensieren.

Auch an der Gemeinschaftsschule Achern gibt es aufgrund des engen Zeitplanes im Juli Probleme mit den Klassenfahrten der neunten Klassen. Ob insbesondere die Hauptschüler ihre Schulzeit mit einer gemeinsamen Reise abschließen können, sei noch unklar, so Konrektorin Sabine Riehle. Die Fahrten der vierten Klassen in das Landschulheim seien aber gebucht.

Siebtklässler des Gymnasiums holen Klassenfahrt nach

Bessere Nachrichten für seine Schüler hat Fabian Sauter-Servaes vom Gymnasium Achern. „Unsere Sechstklässler fahren in Landschulheime, und auch die Siebtklässler, die im vergangenen Jahr nicht fahren durften, holen die traditionellen Klassenfahrten im Juli nach“, berichtet er.

Auch für die elften Klassen habe man eine Lösung gefunden: „Alle fahren nach Berlin. Der Anbieter war so flexibel, dass eine Stornierung immer möglich gewesen wäre“, berichtet Sauter-Servaes. Fahrten ins Ausland habe man im Vorhinein ausgeschlossen, um eventuellen Hindernissen bei der Reise in ein fremdes Land aus dem Weg zu gehen.

Diese Fahrten sind für die psychosoziale Entwicklung der Kinder wichtig Fabian Sauter-Servaes, Schulleiter Gymnasium Achern

Dass Klassenfahrten wieder stattfinden können, sei ein großes Glück für die Schüler: „Diese Fahrten sind für die psychosoziale Entwicklung der Kinder wichtig, weil sie das Selbstbewusstsein stärken. Auch die Klassengemeinschaft und die Beziehung zu den Lehrern profitiert von Klassenfahrten“, erklärt Sauter-Servaes.

Murat Tuncsoy, kommissarischer Leiter der Grundschule in Fautenbach, berichtet von kreativen und provisorischen Lösungen, auf die man zurückgreifen wolle, wenn beispielsweise kurzfristig keine Plätze in Landschulheimen gefunden werden. „Wir werden eventuell mit Eltern kooperieren. Etwa, wenn es darum geht, auf einem Grundstück zu zelten“, sagt er.

Auch Klassenfahrten am Wochenende, wenn in den Unterkünften Plätze frei sind, seien denkbar. „Das stellt uns aber vor andere Probleme: Wenn eine Kollegin selber Kinder hat, muss ich in diesem Fall für eine Kompensation sorgen“, erklärt der Pädagoge. Abgesehen davon plane die Schule im Juli Tagesausflüge zum Vogtsbauernhof nach Gutach.

Jugendherberge in Kehl hat noch Kapazitäten

Nicht nur die Schüler dürften glücklich darüber sein, dass Klassenfahrten wieder erlaubt sind. Auch Andreas Pochmann, Leiter der Jugendherberge in Kehl, freut sich über die Rückkehr der Normalität. „Wir haben derzeit geschlossen und befinden uns in Kurzarbeit“, berichtet er. Die

Jugendherbergen lebten vom Gruppengeschäft. Da auch Vereine als Kunden ausblieben, habe es in den vergangenen Monaten gar keine Anfragen gegeben. Viele Mitarbeiter hätten seinem Betrieb den Rücken gekehrt. Jetzt suche man nach neuen Kollegen, was generell nicht leicht sei.

Wie es weitergehe, müsse man sehen. Trotz der Aufhebung des Verbotes von Klassenfahrten habe man noch einige freie Kapazitäten und sei bis zu den Ferien noch nicht ausgebucht.