Vereiste Windschutzscheibe führt zu Verkehrsunfall in Achern

Vermutlich wegen eingeschränkter Sicht durch die vereiste Windschutzscheibe ist die 19-jährige Fahrerin in Achern auf die Gegenfahrbahn geraten. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmorgen in der Sasbacher Straße in Achern gekommen. Kurz vor 7 Uhr geriet eine 19 Jahre alte Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 67-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall wurde das Auto der 19-Jährigen abgewiesen und schleuderte gegen ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug. Möglicherweise trug die vereiste Windschutzscheibe der jungen Frau zur Unfallverursachung beigetragen. Die junge, mutmaßliche Unfallverursacherin sowie der 67-jährige Autofahrer zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.