Als sogenannter Keynote-Speaker und Verhaltenstrainer ist es heute vorwiegend die Aufgabe von Michael Kienzle, anderen Menschen Praxis-Ratschläge für den Verkauf zu geben, sie zu motivieren und sie ein Stück weit auch zu inspirieren.

Seine Aufgabe bringt der Badener, der vor langer Zeit seinen Job als Vertriebsmitarbeiter bei einem großen Unternehmen gegen das Rednerpult eingetauscht hat, ganz schlicht auf den Punkt: „Ich mache Experten zu Überzeugern“, sagt er. Dabei gehe es üblicherweise gar nicht so sehr darum, wie das Verkaufen von Produkten am besten funktioniere. „Bei meinen Trainings sollen die Teilnehmer vielmehr lernen, wie sie sich selbst in jeder Situation angemessen verkaufen können.“

Alles, so ist Kienzle überzeugt, lasse sich im Leben lernen. Und so könne man auch aus eher schüchternen oder in sich gekehrten Menschen überzeugende und vor allem auch unterhaltsame Redner machen. „Es ist faszinierend zu sehen, wie Menschen aus sich herausgehen können, wenn sie zum Beispiel bei einem Thema nicht nur Expertenwissen vorweisen können, sondern da auch noch emotional tief eingebunden sind“, erzählt Michael Kienzle aus seinen täglichen Erfahrungen.