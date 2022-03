Eine „Große Acherner Autoschau mit verkaufsoffenem Sonntag“ veranstaltet die Werbegemeinschaft „Achern aktiv“ am Sonntag, 3. April. Die Innenstadt wird vom Klauskirchel bis zum Kreisel am Wilden Mann zu einer einzigen Fußgängerzone. Auch wird es zahlreiche kulinarische Spezialitäten und Spaß für die Kinder geben.

Mehr als 100 Fachgeschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Nach coronabedingter Pause wird die Tradition zum verkaufsoffenen Sonntag im Frühling fortgesetzt, dass Acherner Autohäuser entlang der Hauptstraße aufwarten und die Top-Modelle des Automobiljahres 2022 zu einem Auto-Salon formieren.

Jedes der acht Autohäuser bringt die neuesten Modelle der Hersteller mit zur Schau, die auf 800 Metern vom Adlerplatz bis in die Oberstadt reicht.

Acherner Händler locken mit Rabatt-Aktionen

Einige Fachgeschäfte halten für ihre Kunden Rabatte oder Aktionen wie die der Modehäuser Pfeiffer und Wolber bereit, die einen Hosentausch anbieten. Beim Kauf einer neuen Hose gibt es Prozente. Die gut erhaltene, saubere alte Hose wird für einen sozialen Zweck in Zahlung genommen.

Neue Fahrzeug-Modelle und E-Bikes werden beim Scheck-in-Center zu sehen sein, auch hier gibt es eine Rabatt-Aktion.

Spaß für den Geldbeutel gibt es auch zum verkaufsoffenen Sonntag. Die AchernCard wird kostenlos an Kunden ausgegeben und ist sofort gültig. Damit können die Besitzer in mehr als 30 Geschäften in den Genuss von Rabatten kommen. Ausgestellt wird die Karte in Geschäften mit dem Hinweis „Wir akzeptieren AchernCard”.