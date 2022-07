Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Achern

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, einen an der Ampel stehenden Pkw in Achern beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 78-jährige Fahrerin des Pkw an der Kreuzung auf Höhe der „Lammbrücke“ geradeaus in Richtung Eisenbahnstraße weiterfahren, als der Lastwagen beim Abbiegevorgang das Fahrzeug streifte.

Dadurch ist der linke Außenspiegel abgerissen worden und der linke vorderer Radkasten wurde beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Bei dem Fahrzeug de mutmaßlichen Unfallverursachers soll es sich, laut Angaben der Polizei, um einen kleineren Lastwagen mit Pritsche, welcher Holzbretter geladen hatte.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten daher unter der Rufnummer (07 84 1) 7 06 60 um Zeugenhinweise.