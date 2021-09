Versuchte Vergewaltigung in Achern: Frau ins Gebüsch gezerrt

Wie die Polizei mitteilt, war nach ersten Erkenntnissen eine 25 Jahre alte Frau gegen 6.45 Uhr am Samstagmorgen in der Jahnstraße in Achern unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch gezerrt wurde.

Offenbar nur aufgrund der Gegenwehr der 25-Jährigen habe der Unbekannte von ihr abgelassen und das Weite gesucht, so die Polizei.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem als dunkelhäutig beschriebenen, rund 1,90 Metern großen und etwa 20 Jahre alten Mann verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei den Ermittlern zu melden.