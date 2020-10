Verwaltungsausschuss Aufmacher

Achern. Oberbürgermeister Klaus Muttach will kein Risiko eingehen: Um das städtische Konzept zur Verpflichtung zum Bau preisgünstigen Wohnungen rechtssicher zu gestalten, brachte er eine Präzisierung auf den Weg. Dabei geht es darum, dass sich Investoren im Einzelfall ihrer Verpflichtung durch eine entsprechende Zahlung an die Stadt entledigen können. Die Mehrheit des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses hat dieser Änderung bereits zugestimmt, die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat.

Mit dem 2016 beschlossenen Konzept für preisgünstiges Wohnen hatte der Gemeinderat im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Achern ein deutliches Zeichen gesetzt. Im Kern geht es darum, dass Investoren nur dann ein Baurecht eingeräumt wird, wenn sie einen städtebaulichen Vertrag unterschreiben. Dieser verpflichtet sie dazu, 15 Prozent der Wohnfläche für die Dauer von 15 Jahren zu einem festgelegten Preis an Mieter zu vergeben, welche die Voraussetzungen für einen Wohnberechtigungsschein erfüllen. Das vom Gemeinderat beschlossene Konzept gilt alle Bauprojekte mit mehr als 600 Quadratmetern Wohnfläche - betroffen sind damit die Investoren auf dem ehemaligen Glashütten-Gelände, dem Süwag-Areal und auf den Illenauwiesen in Achern sowie auf dem ehemaligen Lott-Betriebsgelände in Oberachern.

„Die Änderung der Eckpunkte sind inhaltlich nichts Neues“, versicherte Oberbürgermeister Klaus Muttach. Man wolle „praxisgerechte Lösungen“ ermöglichen. Dabei gehe es um die Festlegung von Wohnungsgrößen ebenso wie um die Frage der Schaffung von Betriebswohnungen für Firmenmitarbeiter.

Muttach sprach von einer „Klarstellung“. Man wolle verhindern, dass ein Investor nachträglich ihm abgerungene Zugeständnisse zurücknehmen könnte. Auch in Zukunft werde der Gemeinderat über jeden einzelnen Vertrag entscheiden, so der OB auf eine entsprechende Frage von CDU-Fraktionschef Karl Früh. Es gehe keineswegs um einen „Freibrief“ für Investoren, sich mit der Zahlung an die Stadt von der Verpflichtung freikaufen zu können.

Die Höhe der jeweils fälligen Zahlung an die Stadt Achern werde vom Gutachterausschuss festgelegt. Die auf diesem Weg eingehenden Gelder werden von der Stadt selbst zur Schaffung preisgünstiger Wohnungen verwendet. Dies habe den Vorteil, dass diese länger als 15 Jahre zur Verfügung stehen.

In diesem Zusammenhang kündigte Muttach den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern durch die Stadt an. Weitere preisgünstige Wohnungen wolle man durch Ausbaumaßnahmen in zwei Bestandsgebäuden schaffen. Zsch hofft der Oberbürgermeister angesichts der Vielzahl der in den kommenden Jahren entstehenden Wohnungen auf eine Entspannung auf dem

Den Beschluss zur Änderung des Konzepts fasste der Ausschuss bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung als Empfehlung an den Gemeinderat. Die Gegenstimme kam von Heike Schwenk. Sie befürchtet eine „Aufweichung“ der Eckpunkte und warf der Stadtverwaltung „Kapitalismus“ vor. „Wir leben auf der Sonnenseite“, meinte sie. „aber es gibt Menschen in Achern, die Sorge haben, ihre Miete bezahlen zu können oder überhaupt eine Wohnung zu finden.“ In diesem Zusammenhang beklagte Heike Schwenk das Fehlen eines Mietspiegels für Achern.