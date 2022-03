Wohl keine schweren Verläufe

Viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung Achern in Quarantäne – Personalausfälle in Kitas

Zehn Prozent der Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Achern befinden sich wegen Corona in Quarantäne. Es könnte zu Einschränkungen in der Kita-Betreuung kommen.