Vitalhaus in Achern bietet neue Stoßwellentherapie gegen Alzheimer an

Das Centrum für Orthopädie und Sportmedizin im Vitalhaus in Achern, will mit einer neuen Behandlungsmethode die Selbstheilungskräfte von Nervenzellen aktivieren. Die Therapie ist allerdings relativ kostspielig.

Das Centrum für Orthopädie und Sportmedizin im Vitalhaus will mit einer neuen Behandlungsmethode insbesondere leicht bis mittelschwer an Alzheimer und Parkinson erkrankten Menschen helfen, das Fortschreiten ihrer Beschwerden zu vermindern. Bei der sogenannten Transkraniellen Pulsstimulation (TPS) handelt es sich um eine Form der Stoßwellentherapie, die am Gehirn durch die Schädeldecke angewendet wird.

Viel Erfahrung mit Stoßwellen

Arzt Alfred Spieker setzt schon lange auf die Stoßwellentherapie. „Wir haben bereits vor 15 Jahren damit angefangen. Heute verfügen wir über sechs Geräte der Firma Storz, die bei den verschiedensten Behandlungen zum Einsatz kommen. Wahrscheinlich sind wir der wichtigste Vorreiter in ganz Deutschland in diesem Bereich“, berichtet der Orthopäde und Unfallchirurg. Gerade bei der Therapie von Sportverletzungen und Muskelfaserrissen, aber auch bei Fersensporn, Hallux-Valgus und Arthrose, würden mit der Technik in der Praxis große Erfolge erzielt.

Die seien vor allem durch die Aktivierung von Stoffwechselprozessen und einer Verbesserung der Durchblutung in den Bereichen, in denen die unsichtbaren Wellen zum Einsatz kommen, zu erklären. Viele wissenschaftliche Studien würden die Wirkung mittlerweile bestätigen. Für die Behandlung eines Fersensporns würden mittlerweile sogar die Krankenkassen zahlen.

Durch die stärkere Durchblutung werden die Selbstheilungskräfte der Nervenzellen aktiviert. Alfred Spieker, Orthopäde Unfallchirurg

Im Gehirn haben die Stoßwellen eine ähnliche Wirkung wie auch in Muskeln und Gelenken. „Durch die stärkere Durchblutung werden die Selbstheilungskräfte der Nervenzellen aktiviert. Darüber hinaus geht man davon aus, dass Proteinablagerung im Bereich der Nervenzellen und der Lymphe abtransportiert werden“, erklärt Spieker.

Studien an der Universität Wien hätten bereits Effekte nachgewiesen. Diese seien insbesondere bei Parkinsonpatienten gegeben, aber auch bei Demenz und Depressionen gäbe es eindeutige Hinweise auf eine Wirksamkeit. Ein großer Vorteil der Therapie: Im Gegensatz zu Medikamenten hätten die Stoßwellentherapie keine Nebenwirkungen und dauere jeweils nur rund eine halbe Stunde.

Der Nachteil: Die Anwendung ist relativ teuer und wird nicht von der Kasse gezahlt. 500 Euro kostet eine Sitzung. Zunächst werden sechs Behandlungen innerhalb von zwei Wochen und zur Erhaltung jeden zweiten bis dritten Monat eine weitere Behandlung nötig. „Eine vollständige Heilung durch die Stoßwellen ist natürlich auch nicht zu erwarten“, stellt Spieker klar.

Regelmäßige Anwendung notwendig

Hans-Friedrich Kaiser ist extra aus dem hessischen Bad Homburg angereist, um sich der Therapie zu unterziehen. „Ich habe 2015 einen Schlaganfall erlitten und hatte in der Folge lange Probleme mit meiner Sprache“, erinnert sich der Rentner. Seine Frau habe ihn auf die neue Therapie aufmerksam gemacht.

Der 70-Jährige erhofft sich nicht nur eine Verbesserung seiner mittlerweile wieder ganz guten geistigen Konstitution, er will vor allem präventiv einer Verschlechterung entgegen wirken. „Meine Frau meint, dass schon nach der ersten Anwendung eine Verbesserung deutlich wurde“, berichtet Kaiser, während Allgemeinärztin Sabine Spieker mit dem Kopf, von dem die Stoßwellen ausgehen, über seinen mit Gel eingeschmierten Kopf gleitet.

Hierbei wird auch die besondere Funktionsweise des Gerätes, das ähnlich wie ein Lautsprecher durch Induktion funktioniert, deutlich. Der Patient bekommt eine Art Brille mit Infrarotsensoren aufgesetzt. So kann ein Computer permanent die Lage des Kopfes im Raum und im Verhältnis zum Behandlungsgerät bestimmen.

Auf einem Bildschirm wird ein durch Computertomographie erstellter Scan des Gehirnes dargestellt. „So wissen wir immer genau, wo wir die Stoßwellen gerade anwenden“, erklärt Alfred Spieker. Eine genaue Therapie bestimmter Hirnregionen, etwa des Frontallappens, wo das Sprachzentrum sitzt, ist somit leicht möglich. Darüber hinaus kann sich der Patient während der Behandlung problemlos bewegen.

Wie viele Patienten das neue Angebot der Praxis annehmen ist noch unklar. Hans-Friedrich Kaiser ist der erste Patient, der auf diese Art im Vitalhaus behandelt wird. Das Potenzial ist allerdings sehr hoch. In Deutschland sind rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt – Tendenz steigend.