Die Deutsche Hilfsaktion für Missionskrankenhäuser wurde 1981 mit dem Ziel gegründet, um medizinische Projekte zu initiieren, Krankenhäuser zu unterstützen und den Ärmsten der Armen zu helfen. Dies alles geschah aus christlicher Verantwortung und der Überzeugung, dass neben einem Bett, viel Liebe und Geborgenheit, kompetenten Ärzten und Pflegern vor allem „der Blick nach oben“ zu Gott wichtig ist. Deshalb lag auf der humanitären und medizinischen Arbeit auch ein guter Segen, der unzählig vielen Menschen im Tschad, in Nepal und in Laos geholfen und ein gutes Leben ermöglichte.

Allein in den letzten Jahren konnten Gelder von über 2,7 Millionen Euro für die Krankenhäuser eingesetzt werden, die Mitglieder, Firmen, Banken und Stiftungen spendeten. Mit der Hilfe vieler wurde das Krankenhaus in Bebalem zu einem Vorzeigeprojekt, in dem oft Ärzte wie Arnaud Wieder tätig waren, Patienten untersuchten und operierten.

Im Jahre 1996 begann das Engagement in Nepal, hier wurde viel Geld in den Aufbau und den Betrieb von drei Krankenhäusern investiert. Das jüngste Projekt ist der Bau eines Personalwohnheims in Chaurjahari für Ärzte und Pfleger, wozu die DHM 300.000 Euro bereitstellte. In diesem Herbst werden Martin Schübel und Arnaud Weider nach Nepal reisen, um an der Einweihung des Wohnheims teilzunehmen, das die Attraktivität des Krankenhauses in einer sehr abgelegenen Region stärken soll.