Vorfreude: Es gibt wieder einen Weihnachtsmarkt in Achern

Für adventliche Stimmung in Achern ist vom 26. November bis 19. Dezember auf dem Rathausplatz gesorgt. Das Gelände wird umzäunt, zwei Eingänge soll es geben. Ein Sicherheitsdienst wird für die Einhaltung der 3G-Regel sorgen.

In Achern wird es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben. In einer Presseerklärung teilen Oberbürgermeister Klaus Muttach und die kommissarische Leiterin von Achern aktiv, Monika Ross, mit, dass dieser auf dem Rathausplatz vom 26. November bis 19. Dezember nach den 3G-Regeln stattfinden wird.

In Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung und Verantwortlichen von Achern aktiv wurde festgelegt, dass es zwei Eingänge geben wird, die durch einen Security-Dienst kontrolliert werden, sowie einen Ausgang.

Nach jetziger Rechtslage müsse eine Nachverfolgung über die Luca-App oder in anderer Weise alternativ organisiert werden, teilt die Stadt weiter mit.

Weihnachtsmarkt soll Einkaufsstadt Achern wieder beleben

Der Weihnachtsmarkt wird täglich geöffnet sein. Beginn ist von Montag bis Freitag jeweils um 16 Uhr, am Samstag bereits um 11 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Der Weihnachtsmarkt endet am Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr, an allen anderen Tagen um 20 Uhr. Aufgrund der Corona-Vorgaben wird der Marktbereich auf dem Rathausplatz eingezäunt, 15 Betreiber werden Speisen und Getränke sowie Non-Food-Artikel anbieten. Dabei werde man sich auf gewerbliche Anbieter beschränken.

Der Nikolaus wird am Nikolaus-Wochenende durch die Stadt gehen, es wird aber keine festen Veranstaltungen auf dem Weihnachtsmarkt hierfür geben. Anstatt der üblichen großen Bühne mit den damit verbundenen Menschenansammlungen wird es eine kleine Bühne mit wechselndem Programm geben.

„Mit dem Weihnachtsmarkt 2021 gehen wir einen weiteren Schritt heraus aus der Pandemie und schaffen parallel coronagerecht Schutzvorkehrungen. Wir freuen uns, dass auch auf diese Weise Achern als Einkaufsstadt weiter auflebt“, so Klaus Muttach (CDU) und Monika Ross in ihrer Mitteilung.

Schrittweise will Muttach mit den Ortsvorstehern den persönlichen Kontakt zu den Menschen in der Stadt wieder intensivieren. So hat man sich darauf verständigt, ab November die Besuche bei Altersjubilaren wieder anzubieten.

Auch coronagerechte Martinsumzüge soll es geben

Auch das Fest des heiligen Sankt Martin soll angemessen begangen werden. So würden die Kindertageseinrichtungen in internen Veranstaltungen mit den Kindern Wege finden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Martinsumzüge sollen coronagerecht ermöglicht werden. Dazu gehört, dass die Familien oder Haushalte jeweils in „Clustern“ unterwegs sind und diese Cluster auch untereinander einen angemessenen Abstand halten.

Bei Kulturveranstaltungen haben sich die Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte darauf verständigt, 3G als Vorgabe zu machen. Man habe durchaus den Nachteil gesehen, dass dadurch die Maskenpflicht für alle gelte.

Andererseits war es den Rathauschefs ein gemeinsames Anliegen, Menschen, die sich teilweise auch aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen können, nicht auszuschließen.