Die Bausplätze für das Neubaugebiet Muhrfeld in Achern-Sasbachried waren schon vergeben, jetzt sind die Kauf- und Notarverfahren auf unbestimmte Zeit gestoppt.

Gerichtsurteil stoppt Bauwillige in Achern

Die Infrastruktur für das Neubaugebiet Muhrfeld ist schon lange fertiggestellt. Über die Plattform Baupilot wurden die 14 Bauplätze nach maximal objektiven Kriterien vergeben und die Notartermine standen an, damit die Bauherren in diesem Herbst beginnen könnten.

Doch Stadt, Ortsverwaltung und Bürgervertreter wurden vorerst ausgebremst und das lang ersehnte Baugebiet liegt fürs erste auf Eis, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 18. Juli nach einer Klage der Umweltorganisation BUND ein Urteil fällte.

Bundesverwaltungsgericht Leipzig hält beschleunigtes Verfahren für nicht konform mit EU-Recht

Demnach dürfen Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht mehr im beschleunigten Verfahren nach Paragraph 13b Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Umweltprüfung überplant werden.

Die Richter bewerten den Paragrafen 13b, der ein beschleunigtes Verfahren in der Erstellung eines Bebauungsplanes ermöglichte, als unvereinbar mit dem geltenden EU-Recht. Vom Urteil betroffen ist auch das geplante Baugebiete Kirchbühnd II in Fautenbach.

„Ich bin restlos enttäuscht und kann den Missmut der Bauherren verstehen“, so Ortsvorsteher Christian Zorn, der den Bauherren in der Sitzung des Ortschaftsrates am 19. Juli 2023 noch eine sehr erfreuliche Mitteilung machen konnte.

Ich bin restlos enttäuscht und kann den Missmut der Bauherren verstehen. Christian Zorn

Ortsvorsteher

Denn nach Abrechnung der Erschließungskosten ergab sich, dass die Arbeiten günstiger als geplant ausgeführt wurden. Dies bedeutete, günstiger, dass der Preis pro Quadratmeter nach mehrheitlichem Votum der Ortschaftsräte von 220 Euro auf 210 Euro gesenkt wurde.

Dass die Sasbachrieder Bauherren und die Verwaltung zum aktuellen Zeitpunkt unfreiwillig gestoppt wurden, ist mehr als ärgerlich. „Wir sind so weit, dass die Bauherren morgen hätten anfangen können“, meinte Zorn, der angesichts des Urteils mehr als „angefressen“ ist.

Das kleine Baugebiet soll dringend benötigten Wohnraum für Familien aus Sasbachried schaffen

Denn zum einen soll mit dem kleinen, aber feinen Baugebiet mit Grindeblick ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gehen und für dringend benötigen Wohnraum für Familien aus Sasbachried sorgen.

Zum anderen wurden alle nur erdenklichen gesetzlichen Vorgaben eingehalten, alle beteiligten Planer und Firmen leisteten eine sehr gute Arbeit und die Stadt setzte erstmals das digitale Vergabeverfahren Baupilot ein.

Nun wurden alle Bauwilligen angeschrieben und das Kauf- und Notarverfahren auf Eis gelegt, bis rechtlich klar sei, welche Auswirkungen das Urteil habe. Dies habe auch Auswirkungen auf Architekten, Baufirmen und Banken.

Eine erhoffte Variante wäre, dass das Baugebiet Murfeld nicht unter das Gesetz fällt, weil es schon komplett mit Straßen, Beleuchtung, Strom, Wasser und Abwasser erschlossen ist.

Es könnte auch sein, dass die große Umweltverträglichkeitsprüfung erstellt werden muss, bevor die Baufreigabe erteilt werde.

Im schlimmsten Fall muss das komplette Bebauungsplanverfahren neu aufgerollt werden

Nicht auszudenken wäre, wenn das komplette Bebauungsplanverfahren mit allen nötigen Schritten und Fristen nochmals aufgerollt werden müsste, was neben jede Menge Geld auch gut und gerne ein Jahr und mehr Zeit in Anspruch nehme. Doch darüber möchte sich der Ortsvorsteher zum aktuellen Zeitpunkt nicht den Kopf zerbrechen.

Was Christian Zorn, die Ortschaftsräte und die Bauherren ärgert, das ist, dass der Stift für die Unterschriften der Verkaufsverträge griffbereit war und der Startschuss für die Bauherren schon kurz bevorstand.

Wir haben uns rechtlich einwandfrei verhalten und alle Fristen eingehalten. Christian Zorn

Ortsvorsteher

Nun heißt es abwarten, doch der Frust sitzt tief. „Auf was soll man in Zukunft noch vertrauen, wir haben uns rechtlich einwandfrei verhalten und alle Fristen eingehalten“, so Zorn.

Der erste Spatenstich für die Erschließung erfolgte am 25. August 2022, die Fertigstellung und Übergabe war am 4. April 2023. Das Baugebiet Muhrfeld, zehn Jahre nach dem Baugebiet Birkenallee angegangen, liegt in dessen Nachbarschaft zwischen dem Windeckweg und der Römerstraße sowie zwischen der bestehenden Bebauung und dem Friedhof.

Das Nettobaugebiet umfasst eine Fläche von 0,92 Hektar, auf dem Ein- und Zweifamilien-Wohnhäusern sowie Doppelhäusern errichte werden können. Die 14 Grundstücke entlang der Straße Grindeblick haben einen Zuschnitt von 360 bis 660 Quadratmetern.

Alle Baugrundstücke befinden sich in städtischem Eigentum

Eine große Retentionsmulde im südlichen Bereich zur Römerstraße hin soll bei starken Niederschlägen das Regenwasser zurückhalten. Durch den Anschluss an zwei bestehenden Straßen sind die Erschließungskosten nur auf das neu zu erstellende Baugebiet begrenzt.

Für Sasbachried und die Stadt ist das Baugebiet Muhrfeld auch dahingehend ein Modell und Glücksfall, weil sich alle Grundstücke im städtischen Eigentum befanden, was von der Planung bis zur Vermarktung vieles einfacher machte.

Deshalb verlief die Umsetzung auch sehr zügig, der Bebauungsplan war zwei Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss rechtskräftig und dann lief alles Weitere bis zur Erschießung gut und schnell ab.