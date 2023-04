2026 soll die Stromproduktion durch zwei Windräder beginnen. Die Fischergroup in Achern nennt diese Ziel bei einer Infoveranstaltung zu diesem Vorhaben. Was genau ist geplant.

Volles Haus verzeichnete die Infoveranstaltung, zu der das Unternehmen Fischergroup anlässlich des beabsichtigten Baus von zwei Windrädern geladen hatte.

Firmenchef Hans-Peter Fischer machte deutlich, dass das weltweit agierende Familienunternehmen mit aktuell mehr als 930 Mitarbeitern aus der unmittelbaren Region sehr interessiert sei, die hohen Energiekosten und die geforderte „grüne“ Produktion zu bewältigen. „Die Windräder werden uns deutlich weiterhelfen“, sagte Fischer.

Unterstützung hatte er durch Lukas Schuwald von der Firma Ökostrom. Windräder in der Rheinebene seien sinnvoll, sofern es um Eigenverbrauch gehe. Das Freiburger Unternehmen ist jetzt für Fischer aktiv und habe in den vergangenen 30 Jahren viele Windräder auf den Schwarzwaldhöhen gebaut. Unter den aktuellen Bedingungen könne der Betrieb nun auch in der Ebene bauen.

Der Schall darf bei den Anwohnern 45 Dezibel nicht überschreiten. Lukas Schuwald, Firma Ökostrom

Zudem, so Schuwald, seien die Rückmeldungen der Anwohner anderer Anlagen ausgezeichnet: „Emissionswerte müssen eingehalten werden. Der Schall darf bei den Anwohnern 45 Dezibel nicht überschreiten.“ Diesen Wert, der nur bei einem Abstand von weniger als 450 Metern erreicht würde, werde man in Fautenbach sicher nicht erreichen. Die Mehrzahl der Anwohner sei etwa 1.000 Meter von den geplanten Standorten entfernt. Die dort ankommende Lautstärke entspreche in etwa der eines Kühlschranks.

Auch wegen fraglicher tieffrequenter Geräusche müsse man sich keine Sorgen machen, so Schuwald auf entsprechende Frage. Dies belegten Untersuchungen des Landesgesundheitsamtes. Die beiden Standorte zwischen Autobahn und Firma würden aktuell akribisch untersucht. Der Artenschutz sei neben dem Schallschutz ebenso wie bei anderen Bauvorhaben gefragt.

Unternehmen möchte Produktion nicht verlagern

Hans-Peter Fischer zeigte sich zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr 2025 gebaut werden kann und 2026 dann auch die Stromproduktion beginnen wird. „Bislang läuft das Verfahren gut“, sagte er. Für die industrielle Produktion brauche man grünen Strom und ebensolchen Wasserstoff. Das aktuelle Stromangebot sei sehr teuer und zudem begrenzt. Bei einer Abnahme von 6,5 Megawatt seien derzeit absolute Grenzen für den Stromversorger erreicht.

Und die Fischergroup will die Produktion auch nicht nach Osteuropa auslagern: „Wir wollen hier die industrielle Produktion erhalten. Der Bedarf nach Abgasanlagen nimmt etwa im Autobau dramatisch zu. BMW fordert inzwischen CO 2- neutral produzierten Edelstahl. 2027 haben wir die Norm Euro 7 mit drei Katalysatoren. Dem wollen wir uns stellen.“

Weitere Photovoltaikanlagen sind geplant

Begonnen habe man auch mit verstärkter Stromproduktion über Photovoltaikanlagen. „In den nächsten drei Wochen installieren wir auf unseren Dächern Anlagen mit einer Spitzenleistung von immerhin 900 Kilowatt.“ Der Strom aus der Sonnenenergie werde auch in der Firma mehr und mehr gebraucht.

Sollten gesetzliche Vorgaben nach einem Bau der Windräder nicht erreicht werden, so erläuterte Heiko Hogenmüller vom Regierungspräsidium in Freiburg, müsste eine Anlage schlimmstenfalls auch stillgelegt werden. Einen Bestandsschutz gebe es dann nicht.

Transporte erfolgen nicht durch Wohngebiete

Auf Nachfrage, ob die Windräder auch über die Autobahn hinweg gen Westen geschoben werden könnten, hatten die Experten ebenfalls klare Rückmeldung. Das Gesetz verlange den direkten räumlichen Zusammenhang zwischen Windrad und Stromabnehmer. Deshalb sei auch nicht möglich, dass Anwohner der Ortschaft vergünstigten Strom erhalten könnten.

„Wir bekommen hier zwei Bauwerke mit der Höhe des Eiffelturms“, begründete ein Anwohner den größeren Abstandsvorschlag. Größere Abstände, so Lukas Schuwald, könne man sich in Schleswig-Holstein leisten. „Dort ist deutlich mehr Windenergie vorhanden.“ Zur Abwicklung der Bauvorhaben erläuterte Fischer, dass das Material, immerhin 2.800 Kubikmeter Stahlbeton für das Fundament, sicher nicht durch ein Wohngebiet transportiert würde.

Durchmesser der Rotoren liegt bei 170 Metern

Entweder werde eine Behelfsabfahrt von der Autobahn installiert oder der Verkehr laufe durchs Industriegebiet. Gebaut würden die Fundamente jedenfalls an einem einzigen Tag. Die mit Glasfaser verstärkten Rotorblätter aus Kunststoff seien zu 80 Prozent nicht wiederverwertbar. Der Durchmesser der Rotoren liege bei 170 Meter.

Zurechtkommen müsse man in der Planung mit den nahegelegenen Stromtrassen ebenso wie mit den zwei großen Gasleitungen. Auch diese Herausforderungen halte man für technisch machbar.

Ortsvorsteher Rainer Ganter hatte am Ende viel Lob für die Veranstaltung und das zukunftsträchtige Vorhaben der Firma. Ob noch eine Genossenschaft mit einem Bürgerwindpark durch ein drittes Windrad ins Boot kommen geholt werden kann, schien am Ende des Abends eher unwahrscheinlich. Im Arbeitskreis Ökologie, so der Ortsvorsteher, will man sich auch darüber noch einmal austauschen.