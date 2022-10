Unternehmen soll expandieren

Warum der Acherner IT-Unternehmer Marco Beicht einen Campus baut

Marco Beicht als der neuen Shootingstar der IT-Branche? Dass seine Kunden in wirtschaftlich höchst schwierigem Fahrwasser unterwegs sind, ficht den Acherner Unternehmer nicht an. Er baut weiter an seinem Campus in Achern.