Bei der „Earth Hour“ am 25. März schalten Kommunen als Zeichen für den Klimaschutz das Licht aus. Doch die Stadt Achern hat jetzt ausgerechnet, dass das Geld kostet. Und auch Kohlendioxid fällt an.

Was kostet es, zur symbolischen „Earth Hour“ das Licht zu löschen? Die Antwort weiß man im Acherner Rathaus: 2.000 Euro, mindestens. Folglich hat die Stadtverwaltung mit einigem Aufwand an Kreativität ihre Vorbehalte gegen eine Teilnahme der Stadt an der Aktion am 25. März kundgetan. Der Bau- und Umweltausschuss hat am Montag dennoch einer Beteiligung zugestimmt.

Bei der „Stunde der Erde“ setzen Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt ein Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten, indem sie um 20.30 Uhr für eine Stunde in den eigenen vier Wänden oder an Denkmälern und offiziellen Gebäuden das Licht ausmachen. Die nächste „Earth Hour“ findet am 25. März statt. Die Acherner Bürger Liste (ABL) hatte Ende vergangenen Jahres in einer Sitzung des Gemeinderats eine Beteiligung der Stadt Achern beantragt.

Wie die Stadtverwaltung dazu deutlich machte, habe man die Beleuchtung der Gebäude und Denkmäler im Zusammenhang mit der in Anbetracht der Energiekrise ohnehin bereits ausgeschaltet. In diesem Zusammenhang lernten die Ausschussmitglieder einen neuen Begriff kennen: „Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ heißt das 58 Buchstaben umfassende Wortungetüm im Beamtendeutsch.

Wie dem auch sei: Eine flächendeckende Abschaltung der Straßenbeleuchtung könne man, wie es im Rathaus weiter heißt, aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht verantworten: Fußgängerüberwege, Hauptverkehrsstraßen und andere wichtige neuralgische Punkte müssten beleuchtet bleiben.

Mitarbeiter des Elektrizitätswerks Mittelbaden müssten aktiv werden

Immerhin: Ein Zeichen könne man, so das Angebot der Verwaltung, durch das Abschalten der Beleuchtung um die Illenau und auf dem Oberacherner Stefansplatz setzen. Eine nennenswerte Einsparung von Energie sei freilich nicht zu erwarten – im Gegenteil.

Weil dafür Mitarbeiter des Elektrizitätswerks Mittelbaden in Aktion treten müssten, würde das Kosten von 2.000 Euro verursachen – ganz abgesehen von dem zusätzlichen Kohlendioxid, dass die Strom-Experten bei der Anfahrt aus Lahr oder gar Offenburg zusätzlich in die Luft blasen. Außerplanmäßig im Einsatz und deshalb ebenfalls nicht ganz umsonst wäre beim Abschalten der Lampen in den Innenhöfen der Illenau außerdem der städtische Hausmeisterdienst.

Am Ende stellte sich heraus: alles ein Missverständnis. Die ABL gab zu Protokoll, dass man zwar die symbolische Beteiligung der Stadt an der „Earth Hour“, nicht aber das Abschalten der Beleuchtung ganzer Plätze gefordert habe. Das überzeugte dann auch Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) und die sich formierenden Gegner der Aktion bei CDU und Freien Wählern.

Am Ende gab es bei vier Enthaltungen die Zustimmung des Ausschusses zur Teilnahme an der „Earth Hour“ 2023. Irgendeine Lampe wird man finden, die man am 25. März um 20.30 Uhr im Rathaus oder einem anderen städtischen Gebäude ausschalten kann. Denn Kleinvieh gibt in Zeiten des Klimaschutzes bekanntlich auch Mist.