Eisdielen-Vergleich in und um Achern

Was die Kugel Eis in der Region Achern kostet und welche Sorten am besten ankommen

Wenn es warm wird, sehnen sich viele nach einem kühlen Speiseeis. Jahr für Jahr heben die Eisdielen vielerorts ihren Kugelpreis an. So auch in Achern und Umgebung.