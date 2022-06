Der Wiedehopf ist vom Aussterben bedroht. Mit einer eigens kreierten Cuvée will das Weingut Schloss Neuweier in Baden-Baden dabei helfen, den Vogel zu retten.

Dass der Wiedehopf mit seinem gebogenen Schnabel, seiner orangenen Haube und seinen gestreiften Flügeln zum Vogel des Jahres 2022 gekürt wurde, war für den Prachtvogel wahrscheinlich eine Ehre. Es war aber auch das Alarmsignal, denn der Vogel ist bedroht.

Um dagegen etwas zu tun und die Bürger zu sensibilisieren, kam es zwischen dem Weingut Schloss Neuweier, den Scheck-in Centern und der Artenschutzstiftung des Zoos Karlsruhe zu einem einmaligen Projekt. Dafür wurde ein Wein mit der Marke „Wiedehopf Cuvée Blanc“ kreiert, dessen Verkaufserlös zu einem Großteil in die Artenschutzstiftung fließt.

„Wir werden den Wein in allen unseren 15 Scheck-in Centern verkaufen, mehrere tausend Flaschen stehen exklusiv bereit“, so Geschäftsführerin Susanne Scheck-Reitz bei der Präsentation des Weines mit Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt und Robert Schätzle, Inhaber des Weingut Schloss Neuweier.

Bei dem Wein handelt es sich um eine Cuvée aus den Rebsorten Scheurebe, Sauvignon Blanc und Riesling. Weshalb vor allem der Wiedehopf, der vor vielen aus dem schönen Kinderlied von der „Vogelhochzeit“ als Spaßvogel bekannt ist, dringend geschützt werden muss, begründete Matthias Reinschmidt.

Wiedehopf bedroht: Weniger als 1.000 Paare in Deutschland

So gebe es in Deutschland derzeit weniger als 1.000 Paare, so dass die „Auszeichnung“ zum Vogel des Jahres auch bedeute, dass der Wiedehopf auf der „roten Liste“ des Naturschutzbundes (Nabu) als „gefährdet“ eingestuft wurde und deshalb besonders geschützt werden müsse. Dafür setze sich die Artenschutzstiftung des Zoos Karlsruhe ein, die seit zwei Jahren ein Nabu-Projekt von Manfred Weber unterstütze, der Nistkästen als „Hochstämme“ entwickelte und erfolgreich ausbrachte.

So wurde ein Hochstamm-Nistkasten Ende März 2021 auf der Streuobstwiese von Paul Anselment in Sasbach aufgestellt und alle hofften auf eine baldige „Vogelhochzeit“. Siehe da, wenige Wochen später saßen sechs putzmuntere Jungvögel nach einer etwa 18-tägigen Brutzeit im Nest. Die Wiedehopf-Experten waren hell begeistert über den so schnellen Bruterfolg in einem intakten Lebensraum, in dem „Familie Wiedehopf“ eine reichhaltige Speisenkarte und ein perfektes „Zuhause“ vorfindet.

Dies bestätigte sich erneut im Frühjahr 2022, denn in dem gleichen Hochstamm nistete sich wieder ein Wiedehopf-Paar ein und Manfred Weber konnte erneut sechs Jungvögel beringen. Es sei davon auszugehen, dass es sich um das gleiche Paar handle, das nach seinem Winterurlaub im sonnigen Süden (teils bis Afrika) erneut auf die Anselment-Wiese flog, so Weber, der seit 2007 Nistkästen ausbringt und wesentlich dafür verantwortlich ist, dass der Wiedehopf im nördlichen Ortenaukreis wieder heimisch wurde und die Population von damals zwei Paaren auf etwa 70 anstieg.

Wiedehopf-Population in der Ortenau erholt sich

„In diesem Jahr sieht es wieder sehr gut aus“, meinte der Vogelschützer, der aber auch auf ein neues Problem hinwies. Zunehmend würden sich Fotografen den Nistkästen nähern, um immer noch schönere Fotos zu machen und uneinsichtig reagieren, wenn sie auf ihr störendes Fehlverhalten aufmerksam gemacht würden.