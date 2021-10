Erziehung statt Zinsen

Weltspartag: Geldinstitute halten an der fast 100 Jahre alten Tradition fest

Zinsen aufs Sparbuch gibt es längst nicht mehr, für den Weltspartag werben die Geldinstitute auch in der Region Achern so wie seit Jahrzehnten. Warum sie daran festhalten – und was Kritiker sagen.