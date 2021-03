Wer Bienen schützen will, muss auch Landwirte schützen

Tod durch Pestizide: Die Landwirte in der Ortenau taugen nicht als Sündenböcke für das Bienensterben, meint Hauke Heuer.

Es gibt nicht viele Themen, die mit so viel Emotionen aufgeladen sind, wie die Angst vor dem Exodus der Insektenwelt. Nicht zu unrecht: Die Gesamtzahl der Insekten in Deutschland ging in den vergangenen zehn Jahren um mindestens 30 Prozent zurück - Tendenz steigend.

Nicht nur der Pestizideinsatz und Monokulturen in der Landwirtschaft, sondern auch der Klimawandel machen Bienen und Co. zu schaffen. Jetzt aber mit der rhetorischen Mistgabel in der Hand auf die Landwirte loszugehen, ergibt zumindest im Ortenau keinen Sinn.