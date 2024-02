Wer steckt hinter künstlerisch gestalteten Kacheln im Zentrum von Achern?

Es ist wahrlich ein Rätsel. Am Brunnen „Becke Alisi“ und am Fluchtturm des Acherner Rathauses, an der Coffee-Bar Day Flex in der Hauptstraße sowie an der Wand zum einstigen Schuhgeschäft Schäfer in der Kronengasse befinden sich künstlerisch gestaltete Kacheln. Und möglicherweise auch noch an anderer Stelle. Aber keiner weiß, woher sie kommen.

Nicht nur die Stadtverwaltung Achern ist überfragt

Nachfragen beim Rathaus Achern, bei der Tourist-Info wie auch bei der Coffee-Bar Day Flex ergeben: Niemand hat auch nur die geringste Ahnung, auf wen die Kacheln zurückgehen oder wann genau sie angebracht wurden. Karin Bürk von der Stadtverwaltung informiert, sie habe sich bei mehreren Mitarbeitern umgehört, es sei dazu „bei uns nichts bekannt“.

Bürgermeister Dietmar Stiefel (parteilos) äußert sich wie folgt: „Die an verschiedenen Stellen angebrachten Kacheln waren nicht Bestandteil der kommunalen Baumaßnahme zur Neugestaltung des Rathaus- und Marktplatzes. Sie wurden auch nicht durch die Stadtverwaltung autorisiert.“ Vermutlich seien sie erst nach Abschluss der städtischen Bauarbeiten aufgehängt worden, so Stiefel.

Die Kachel war irgendwann da und wir haben sie hängen lassen. Rosalie Meier

Chefin des Day Flex

„Die Kachel war irgendwann plötzlich da“, sagt wiederum Rosalie Meier, Chefin der Coffee-Bar Day Flex. „Das ist ja ein nettes Motiv, deshalb haben wir sie einfach hängen lassen.“ Beim Café zeigt die Kachel einen Kater, der neben seinem Napf sitzt und irgendwie ratlos wirkt.

Ratlos wirkt auch die renommierte Künstlerin Alina Atlantis aus Achern: Ihr ist offensichtlich ebenfalls nichts zum Thema bekannt, wie eine kurze Mailkorrespondenz ergibt.

Ähnlichkeiten weisen die Kacheln nur bedingt auf. Zwei von ihnen rücken die Buchstaben SWL in den Fokus, möglicherweise eine Abkürzung für „Schwarzwaldliebe“, darauf tauchen auch Schwarzwald- oder Friedensmotive und der Aufruf „Respect Nature“ auf. Eine dieser Kacheln wurde allerdings mit Kritzeleien verunstaltet.

Verbirgt sich hinter „Oye Avis“ ein Künstlername?

Am Fluchtturm ist eine Krähe zu sehen, mit dem lateinischen Namen „Corvus“ versehen. „Fuck Norm“ steht darunter, „Oye Avis“ darüber – erneut ein Bezug zum Lateinischen also: „Avis“ bedeutet „Vogel“.

Gut denkbar, dass „Oye Avis“ ein Künstlername ist. Ob die Ursprungskachel ebenfalls teilweise übermalt wurde, insbesondere mit Blick auf „Fuck Norm“, lässt sich nicht eindeutig beurteilen.

Der Kater am Day Flex wiederum fällt ganz aus dem üblichen Design: Es handelt sich um die Comic-Figur „Simon‘s Cat“, bekannt auch als T-Shirt-Aufdruck oder Autoaufkleber. Botschaften werden dem Betrachter hier also keine mit auf den Weg mitgegeben.

Kurios erscheint in jedem Fall, dass hier jemand an öffentlichen wie privaten Standorten kreativ tätig wurde und sich offenbar niemand weiter darum kümmerte. Die stilistische Vielfalt deutet möglicherweise sogar auf mehrere Künstler.

Keine Hinweise aus der Graffitiszene

Der Freiburger Graffitikünstler Andreas „zoolo“ Ernst, der aus Bühl stammt und immer noch Kontakte in die hiesige Graffitiszene hat, ist auf Anfrage gern bereit, sich umzuhören, da manche der Aufschriften auf den Kacheln auch typisch für die „Sprayer“ sind. Aber auch er meldet letztlich zurück, dass er bei seinen Recherchen nicht weitergekommen sei und das Ganze wohl eine Detektivgeschichte bleiben werde.

Der Acher- und Bühler Bote möchte seine bisher ergebnislosen Recherchen daher auf die Leserschaft ausweiten. Hinweise an die Redaktion, um das „Mysterium“ aufzuklären, sind erbeten, E-Mail: redaktion.achern@bnn.de, Telefonnummer: (07841) 2014-9632.