Wichtige Ämter vakant: Der SC Önsbach sucht dringend weitere Vorstandsmitglieder

Wie geht es weiter mit dem SC Önsbach? Wenige Jahre vor dem 100. Geburtstag 2026 steht der Acherner Traditionsverein am Scheideweg. Dies war Thema einer Mitgliederversammlung, die allen Einwohnern offen stand.

Beim dem 900 Mitglieder starken Verein sind gleich mehrere Vorstandsämter vakant, ein Problem, das gerade viele Vereine plagt. Fazit nach rund drei Stunden Debatte mit etwa 100 erschienen Mitgliedern: Es gibt wieder Perspektiven.

Doch in trockenen Tüchern ist nichts, auch wenn sich bei der dringenden Suche nach einem Vorsitzenden und einem Kassenwart zumindest Lösungen abzeichnen. Bei Ende November will man klarer sehen.

Niemand, so wurde klar, will die Auflösung des Vereins, aber auch nicht die Aufspaltung in die einstmals vier Abteilungen Fußball, Leichtathletik, Tennis und Turnen, verbunden mit der Gründung selbständiger Vereine. Die ehemalige Präsidentin Anna Reinschmidt sagte, dass nach dem „Aufruf“ an die Mitglieder positive Rückmeldungen bei ihr eingegangen seien.

Arbeit soll aufgeteilt werden

Mit großer Freude konnte sie verkünden, dass vier Mitglieder bereit sind, gemeinsam das Amt des Kassiers zu übernehmen. Ehrenpräsident Augustin Hodapp appellierte eindringlich an die Mitglieder sich für ihren SC Önsbach zu engagieren. Sein Vorschlag, dass es einfacher sei, einen zweiten Vorsitzenden zu finden und der jetzige zweite Vorsitzende Gregor Harter an die Spitze vorrücken soll, wurde positiv aufgenommen.

Wieder einmal steht der SCÖ vor wichtigen Entscheidungen. Werner Huschka, Vereinspräsident

„Wieder einmal steht der SCÖ vor wichtigen Entscheidung in einer schwierigen Zeit für den Sportclub“. Die Probleme lägen aber nicht in der fehlenden Harmonie innerhalb des Vorstands. Doch man sei überlastet: „Wir brauchen mehr Mitarbeiter“, so Präsident Werner Huschka bei seiner Einführung in der Infoveranstaltung. In der Geschichte gab es immer wieder Probleme, durch eines ist der SC Önsbach sogar entstanden.

Die Turnabteilung, so Huschka, ist 1926 als TV Önsbach gegründet worden, die Fußballer gründeten 1946 den Sportverein Önsbach, dann gab es in den 60er Jahren Differenzen, besonders wegen des Übertritts einiger Läufer und Geher vom TV zum SV. Es war der Vorstand der Fußballer, Robert Weber der Einigkeit im Önsbacher Sport wünschte und mit Albert Eckstein vom TV Önsbach den Zusammenschluss forcierte.

Runde Tische erbrachten Vorschläge

Vorgestellt wurde die Vereinsstruktur des SC Önsbach mit den vier Abteilungen. Nicht besetzt ist das Amt des Vorsitzenden, weiter fehlen Kassier, Gesamtjugendleiter, ein Beisitzer in der Abteilung Turnen sowie ein Jugendleiter und Beisitzer in der Abteilung Fußball. Lediglich die Abteilungen Leichtathletik und Tennis haben „Vollbesetzung“.

Anschließend war es der stellvertretende Vorsitzende Gregor Harter, der den geschäftsführenden Vorstand sowie deren Aufgaben und Tätigkeiten vorstellte. In einer Pause wurden an „runden Tischen“ intensive Gespräche geführt.

Anschließend fand eine Diskussionsrunde statt. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Dietmar Stiefel. Stiefel war es, der gekonnt nicht nur die Mitglieder animierte, sich zu Wort zu melden, sondern auch die Redebeiträge als Visionen für die Zukunft formulierte.

„Wir nehmen diese Botschaften auf, wir sprechen gezielt vorgeschlagene und mögliche Mitglieder auf Mitarbeit im Vorstand an und wir zeigen uns offen für andere Vorstandsstrukturen“, so Gregor Harter in seiner Zusammenfassung. „Wir haben heute Abend keine Lösungen erwartet, wir wollten alle zum Nachdenken bewegen und Anregungen bekommen“, sagte er.