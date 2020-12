Ich mache in diesem Jahr meinen Schulabschluss, und meine Sorge ist, dass der Unterricht noch einmal so zurückgefahren werden muss wie im ersten Lockdown. Im letzten Schuljahr hatten wir nur ein halbes Jahr Unterricht und haben deshalb viel Stoff verpasst. Wir machen jetzt doppeltes Tempo, aber es wird schwierig, alles wieder aufzuholen. In der Schule hat sich die Stimmung seit Corona nicht sehr verändert, aber in meinem Freundeskreis ist sie doch ein bisschen angespannt.