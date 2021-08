Wie ein Acherner nach Amerika auswanderte und dort zum besten Bierbrauer des Landes wurde

Als der Bierbrauer-Lehrling Joseph Wilhelm Peter mit 18 Jahren von Achern aufbrach und 1850 mit seiner Mutter Maria Antonia Peter und vier Schwestern mit dem Segelschiff „Gallia“ nach Amerika schipperte, setzte er existenziell alles auf eine Karte.

Die Familie kam am 14. September 1850 wohlbehalten in New York an und wurde hier vom Familienoberhaupt Franz Joseph Peter sehnlichst erwartet. Der war Bürgermeister von Achern, gehörte zu den 1848er Revoluzzern und brachte sich bereits im August 1850 vor Verfolgung und Zuchthaus über den Atlantik in Sicherheit.

In der Neuen Welt musste er wohl schon alles bestens vorbereitet haben. Denn noch am ersten Tag im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ging Joseph Wilhelm Peter, er nannte sich in Amerika „William“, zu dem ebenfalls aus Achern stammenden Bierbrauer Erhard Richter in die Forsyth Street in New York und nahm die Arbeit auf.