Hilfe aus der Luft

Wie eine Drohne die Arbeit der Feuerwehr in Achern erleichtern soll

Bei Einsätzen wird es für Wehrleute oft gefährlich. Die Feuerwehr in Achern will mit einer Drohne den Überblick behalten und die Einsatzkräfte schützen. Wie das funktioniert, wird bei der Feuerwehr in Rheinau schon getestet.