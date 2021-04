Wie Kommunen in der nördlichen Ortenau gegen Schwarzbauten vorgehen

Immer wieder kommt es vor, dass an Gebäuden ungenehmigte Anbauten entstehen, oder dass aus der alten Scheune auf dem Hof ein Wohngebäude für die Kinder wird. Spätestens, wenn die zuständige Baurechtsbehörde auf solche Vorgänge aufmerksam wird, ist der Ärger groß. Gegen Schwarzbauten wird auch in der nördlichen Ortenau zuweilen rigoros vorgegangen. Das kann auch schon die neue Garage oder den Geräteschuppen hinterm Haus betreffen.

Alleine im Ortenaukreis wurden seit Jahresbeginn 414 sogenannte baurechtliche Verfahren bearbeitet. Über das gesamte Jahr 2020 waren es 1.320 Bauanträge, die über die Tische der Baurechtsbehörde gingen. Darunter auch zahlreiche Anträge aus den Achertalgemeinden sowie der Gemeinden rund um Achern, für die das Baurechtsamt des Kreises in Offenburg zuständig ist.

Hinzu kommen noch die zahlreichen Anträge, die von den Stadtverwaltungen bearbeitet werden, die über ein eigenes Bauamt verfügen. So wie Achern, wo 2020 sogar 484 Anträge bearbeitet wurden. Ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Abgelehnt, so heißt es von Seiten der Acherner Verwaltung, habe man gerade einmal 13 Bauvorhaben.