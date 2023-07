An diesem Wochenende verwandelt sich die Acherner Innenstadt in eine Festmeile. Wir blicken voraus auf den Aufbau und informieren über Verkehrssperrungen.

Kinder probten auf der Hauptbühne für ihren Auftritt beim Stadtfest. Handwerker legten einen Tag vor dem Fest der Feste auf dem neuen Rathaus- und Marktplatz letzte Hand an, während die Hausmeister und die Mitarbeiter der Stadtwerke und des Bauhofes die technische Infrastruktur fertigstellten.

Denn wenn die halbe Innenstadt zur Festmeile wird, sechs Bühnen, 70 Stände und ein Vergnügungspark mit Strom und Wasser versorgt werden müssen, dann muss einiges an Vorleistung erbracht.

70 Stände und sechs Bühnen bilden die Festmeile

Deshalb sind die Mitarbeiter der Stadt seit einiger Zeit im Einsatz, damit alles perfekt funktioniert, wenn die Gruppen, Vereine und Standbetreiber ihr technisches Equipment einschalten, um für die kulinarischen Gaumenfreuden der Festbesucher zu sorgen.

Seit 14 Tagen sind die Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs, um die Voraussetzungen für Wasser und Abwasser zu schaffen. So wurden am Adlerplatz von Hydranten Schläuche für die Versorgung mit Trinkwasser über die Bäume hinweg verlegt, damit sie am Boden die Festbesucher nicht stören.

Gleiches geschah in der Innenstadt entlang der Hauptstraße, wo die Wasserschläuche auf den Vordächern der Geschäfte installiert wurden. Nach Martin Huber und Christian Fischer von den Stadtwerken waren es rund 500 Meter Schläuche, die eigens für die Wasserversorgung der Stände, die vier WC-Anlagen und für alle, die Wasser benötigen, installiert wurden.

Oberbürgermeister Klaus Muttach nimmt den Fassanstich vor

Das Fest beginnt am Samstag, um 16 Uhr, wenn Oberbürgermeister Klaus Muttach auf der Hauptbühne vor dem Rathaus Am Markt ein Fass Freibier anzapfen wird. Garniert wird die zünftige Eröffnung durch ein Ensemble der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch.

Direkt im Anschluss an den Fassanstich bekommen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter einen Gutschein, damit sie kostenlos Speiseeis schlotzen können.

Danach heißt es Bühne frei für ein buntes, sportliches, kulturelles und kulinarisches Programm, das für alle Besucher und alle Altersgruppen das passende bereithält. Es gibt auch ein eigenes Kinderprogramm auf dem Marktplatz.

Hier finden die jüngsten Gäste von einem Ketten- und Kinderkarussell über ein Spielmobil bis zum Süwag-Energiegarten mit Mitmachaktionen ein breit gefächertes Angebot.

Der Verein Achern Miteinander ist mit einem Mobilitätsparcours dabei und Rennfeeling können Interessierte in Simulatoren des MSC Hornisgrinde schnuppern.

Familiengottesdienst und Fußballturnier gehören zum Programm

Ein Fußballturnier der Bananenflanke Ortenau ist am Samstag ab 11 Uhr auf der Wiese beim Abenteuerspielplatz. Der zweite Festtag beginnt am Sonntag, um 10 Uhr, mit einem ökumenischen Familiengottesdienst „Feel The Spirit“ auf dem Rathausplatz.

Danach ist ein Konzert der Stadtkapelle und von 13 bis 18 Uhr werden Feuerwehr-Oldtimer im Rahmen der Rallye „Nostalgie in Rot“ beim Abenteuerspielplatz zu bewundern sein. Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr ab dem Stadtcafé bis in die Oberstadt ein Floh,- Trödel- und Kunsthandwerkermarkt statt.

Das Festgelände erstreckt sich, abweichend zu bisherigen Stadtfesten, auf die Bereiche Rathaus- und Marktplatz, Wilhelm-Schechter-Straße und Hauptstraße vom Adlerplatz bis in Höhe des Stadtcafés.

Ein Bus-Shuttle bringt die Besucher in die Innenstadt

Um die Sicherheit für entspanntes Feiern zu gewährleisten, werden die Verkehrsteilnehmer und auch die Anwohner der Festmeile gebeten, ihre Fahrzeuge während der Sperrungen so zu parken, dass diese Flächen auch genutzt werden können.

Für die Durchführung und den Abbau des Stadtfestes wird die Hauptstraße und die Straße Am Stadtgarten bis Montag, 17. Juli, 6 Uhr, für den öffentlichen Verkehr gesperrt bleiben. Gleiches gilt für den Adlerplatz. Die Wilhelm-Schechter-Straße bleibt für den Abbau des Vergnügungsparks bis Montag, 18 Uhr, für den Verkehr gesperrt.

Trotz der Sperrungen wird es kein Problem sein, das Stadtfest aus den Stadtteilen gut zu erreichen. Ein Bus-Shuttle bringt die Festbesucher aus den Stadtteilen für den Preis von einem Euro samstags ab 15.30 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht und sonntags von 9.30 Uhr bis 23 Uhr jeweils zur halben Stunde von den Stadtteilen in die Kernstadt und zur vollen Stunde von der Kernstadt in die Stadtteile und wieder zurück.

Die Endstation und Abfahrt der Linie Wagshurst-Önsbach-Fautenbach ist der Parkplatz an der Lammbrücke. Die Linien von Mösbach-Oberachern, Gamshurst-Großweier und Sasbachried halten in der Kirchstraße gegenüber dem Schwarzwälder Hof und holen hier die Fahrgäste zu den Rückfahrten auch wieder ab.