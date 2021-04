Claudia Feldmann sitzt in ihrer Küche. Sie überfliegt kurz ein Schreiben, das auf dem Tisch liegt. Dann schiebt sie das Papier herüber und vergräbt kopfschüttelnd ihr Gesicht in ihren Händen. Es wirkt so, als wolle sie sich einen Moment verstecken vor ihren Sorgen und der Ungewissheit darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.

Das vom wiederholten Lesen schon ganz abgegriffene Papier ist ein Kündigungsschreiben. Feldmann und ihre zwölf Jahre alte Tochter sollen aus ihrer Wohnung an der Berliner Straße in Achern ausziehen. In den Wänden liegen noch Stromleitungen, die mit Stoff isoliert sind, wie sie am Anfang des vergangenen Jahrhunderts verbaut wurden.

Es kam, wie es kommen musste: Ein Kurzschluss sorgte 2020 für einen mehrtägigen Stromausfall. Die Vermieterin nahm den Vorfall zum Anlass, eine umfassende Sanierung zu planen. Die könne, so das Kündigungsschreiben, nicht stattfinden, solange jemand in der Wohnung wohnt.