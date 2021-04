Raubtier im Nordschwarzwald

Geht der Wolf bald im Raum Achern auf die Jagd?

Der Wolfsrüde GW852m hat im März in der Nähe eines Wohnhauses in Baiersbronn Wild gerissen. Experten halten es für möglich, dass der Wolf nun auch in den Tälern rund um Achern jagt.